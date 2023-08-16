Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor

Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:17

Güncelleme: 16.08.2023 - 08:17

Fenerbahçe'den 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer olan Bruma durdurulamıyor.

28 yaşındaki Portekizli oyuncu takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkıda bulundu.

Braga'nın deplasmanda rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Bruma dördüncü golün de asistini yaptı.

Braga formasıyla bu sezon üçüncü karşılaşmasına çıkan Bruma şu ana kadar 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Portekizli isim Braga ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.