Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu dolandırdılar
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo kart şifrelerini bilen çalışan tarafından dolandırıldı. Ronaldo'nun kaybı 300 bin Avro.
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de bir seyahat acentesi çalışanı tarafından dolandırıldı.
Jornal de Notícias'ın haberine göre Portekizli yıldız, kredi kartlarının şifresini bilen bir seyahat acentesi çalışanı tarafından 288 bin Avro dolandırıldı. Çalışan, Ronaldo'ya gitmediği 200 seyahat faturası kesti ve 36 yaşındaki oyuncunun kartlarından parayı tahsil etti.
Aynı haber kaynağına göre menajer Jorge Mendes, Luis Nani ve Manuel Fernandes de dolandırılan kişiler arasında yer aldı. Portekizli menajer Jorge Mendes'in kaybı 350 bin Avro civarında...
Porto Mahkemesi dolandırıcılık yapan çalışanı zarar gören taraftalara zararın ödenmesi kararını verirken, 4 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: NTV Spor
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