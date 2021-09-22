Rıdvan Dilmen'den "O gol faul" yorumu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 07:32

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasındaki Beşiktaş - Adana Demirspor maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte o sözler:

- Beşiktaş'ın 2. golü nizami gol bence. Demirspor stoperi faul yapıyor.

- Oğuzhan’ı çıkaralım, yorgun olmayan Atiba ve Vida geldiği zaman Beşiktaş bu kadro ile çıkacak. İdeal bir kadro ile çıktı Beşiktaş. Bazen seni şampiyon yapan, favori yapan bir özelliğin vardır, öne doğru oynama arzusu. Beşiktaş yetenekli oyuncularıyla gol yapabilen bir takım. Set oynayabilecek bir takım ama alışkanlığı yok.

- Pjanic, Ghezzal, Josef set oynayabilir ama alışkanlıktan dolayı Beşiktaş hep öne oynamaya çalışıyor. 1988-89’da kırılması zor bir rekor kırdık biz, Beşiktaş bu rekoru kırmaya aday takımdır. Çok gol atar Beşiktaş.

- Bu tür travmalar, dramatik sonuçlar olacak. Çok zorlu periyotlar başladı. Beşiktaş ideale yakın kadro ile çıkmasına rağmen, bu kadro aslında pas takımı. Önce Ghezzal gitti.

- Josef yoruldu. Josef öne takımı götürür fizik gücü yüksek olduğu için ama o da yavaş yavaş Montero ile birlikte oynadı. Josef stoperlerin içlerine pas almak için girerken savunma yapmak için girdi. Bu sefer orta saha boşaldı.

- Meslektaşına, takım arkadaşına saygı önemlidir. Bazen bir oyuncu kendisini Ghezzal ile bir tutuyor olabilir. Kenan da Larin ile bir tutuyor olabilir. O enerjileri oyuna girdiği zaman kaprise dönüşebilir.

- Gökhan Töre’nin alakası yok. Geçen hafta iyi oynamamış olabilir, bugün de kötü olabilir. Oğuzhan’daki enerji daha fazla, bir şeyler yapmak istiyor. Gökhan öyle değil ama hoca onu bilemez, en iyi haliyle hayal eder.

'SERGEN YALÇIN BALOTELLİ İLE İLGİLİ BEN NE SÖYLEYECEKSEM ONU SÖYLEMİŞ'

- Sergen Yalçın Balotelli ile ilgili ben ne söyleyeceksem onu söylemiş. ‘Kafamda soru işareti olacak bir oyuncu istemiyorum’ diyor. Ne hakaret ediyor, ne bir şey yapıyor. Sergen Yalçın’ın Balotelli ile ilgili son cümlelerinde benim de kullanabileceğim şeyler diyor.

- Bana söylese, ben de Balotelli olarak oyunda olsam, ben de ‘Gördün mü bak bana beyin yok, akıl yok’ dedin diyebilirim. Nereden çıktı bu siniri? Sergen Yalçın’ın 2013 yılındaki konuşması ile ilgiliyse bilemem.

- 2 yıldır söylüyorum. Pandemi dönemi için eyvallah. Her oyuncu her sistemi oynamaz. Kaleci dışında 5 oyuncu değişiyor. Onu yapacağınıza çıkan oyuncu tekrar girsin… Artık 3 oyuncu değişikliğine doğru dönelim yavaş yavaş. Benim fikrim bu.

- Rıdvan içeri doğru gidiyor bir pozisyonda. Pozisyon bilgisi... ‘Sağ bek oyuncum çıkmış, topu kaybedersek kestirmeden geri dönerim’ diyor. Daha da iyi oluyor.

- Vargas’ın golünde ne oldu da Beşiktaşlı 2-3 oyuncu hakeme itiraz etti? Temiz bir gol vuruşu, hiçbir şey yok. Neden itiraz ettiler? Ben de anlamadım. Burada anlamsız bir itiraz ve kart görme var burada. Frikikte Ersin’in de hatası yok.

- Balotelli Adana Demir’de 15-20 şut attı böyle ve çok Adana Demir taraftarını kahretti bu. Sonunda attı bir tanesini.

- Ben Rosier’e kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum. Golden sonra Beşiktaşlı oyuncular şaşırıyor, kimisi ‘El var’ diyor. Anlamadı oyuncular. Başka bir açıdan eli gelmiyorsa yorum yapmayayım. VAR’da belki başka açıklar vardır, orada da sağ eli gelmiyordur, eyvallah.