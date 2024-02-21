Porto - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:33
Porto - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Sérgio Conceição'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

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PORTO - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Estádio Do Dragão'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PORTO - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta PSV Eindhoven deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Porto ise kendi sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk'i 5-3 mağlup etmişti.


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