Porto, sahasında üç puanı üç golle aldı!

Portekiz Premier Lig'in 32. hafta maçında Porto, sahasında Moreirense'yi 3-1 mağlup etti.

Porto, sahasında üç puanı üç golle aldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:28

Portekiz Premier Lig'in 32. hafta maçında Porto, Moreirense'yi konuk etti.

Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Porto 3-1 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Francisco Moura ile 70. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Samu Aghehowa attı. 

Moreirense'nin tek golünü ise dakika dakika 31'de Maranho attı.

Bu sonucun ardından Porto, puanını 65'e yükseltti. Moreirense, 39 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Porto, Boavista deplasmanına gidecek. Moreirense, Estoril'i konuk edecek.


Etiketler: #Portekiz #porto #Moreirense
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