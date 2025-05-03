Porto, sahasında üç puanı üç golle aldı!
Portekiz Premier Lig'in 32. hafta maçında Porto, sahasında Moreirense'yi 3-1 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 32. hafta maçında Porto, Moreirense'yi konuk etti.
Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Porto 3-1 kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Francisco Moura ile 70. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Samu Aghehowa attı.
Moreirense'nin tek golünü ise dakika dakika 31'de Maranho attı.
Bu sonucun ardından Porto, puanını 65'e yükseltti. Moreirense, 39 puanda kaldı.
Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Porto, Boavista deplasmanına gidecek. Moreirense, Estoril'i konuk edecek.
Etiketler: #Portekiz #porto #Moreirense
Spor Haberleri
- Pep Guardiola, teknik direktörlüğe ara verecek
- Serdal Adalı, derbi için iki oyuncudan gol sözü aldı!
- Galatasaray'da rehavet alarmı!
- Victor Osimhen, rekor için sahada!
- Alperen ve Rockets, seriyi 7. maça taşıdı
- Al Hilal'de Jorge Jesus ile yollar ayrıldı!
- Alper Potuk'a 2 Yıl Men
- Cedi Osman: Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi
- Barcelona Monaco karşısında seriyi eşitledi!
- Porto, sahasında üç puanı üç golle aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşımı!
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- 'Görev tanımınızda montajcılık mı var?'
- Miras davasında karar çıktı!
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- 'Rakamlar yalan söylemez'
- Garanti Bankası'ndan erişim sorunu açıklaması