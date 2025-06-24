Porto ve Al Ahly'den veda: 8 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Porto ile Al Ahly karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

Porto'nun gollerini 23. dakikada Rodrigo Mora, 50. dakikada William, 53. dakikada Samu ve 89. dakikada Pepe kaydetti. Al Ahly adına ise Wessam Abou Ali, 15., 45. ve 51. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, takımının diğer golünü 64. dakikada Mohamed Romdhane attı.

TUR BİLETİ ALAMADILAR

Porto'nun yeni transferi Gabri Veiga, 69. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Porto'nun 4. golünün asistini kaydetti.

Oynanan bu karşılaşmanın ardından Porto ve Al Ahly, 2 puanda kalarak grup aşamasında turnuvadan elendi.