Inter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalya ekibi Inter ile Japonya ekibi Urawa Reds ile karşı karşıya geldi.

Lumen Field'da oynanan mücadele, 2-1 Inter galibiyeti ile sonuçlandı.

Urawa Reds'in golü, 11. dakikada Watanabe'den geldi. Inter'e galibiyeti getiren golleri ise 78. dakikada Lautaro Martinez ve 90+2'de Carboni kaydetti.

Bu sonuç sonrası Inter puanını 4 e çıkartırken Urawa Reds ise hala puan ile tanışamadı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı yüzünden bu maçta forma şansı bulamadı.

Grupta bir sonraki maçta Inter, 26 Haziran'da River Plate ile karşı karşıya gelecek. Urawa Reds ise 23 Haziran'da Monterrey ile kozlarını paylaşacak.