Potanın Perileri Dünya Kupası hazırlığında!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık kampı için Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.
Millilerin başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.
Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cuma günü Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:
11 Mart Çarşamba:
Kanada - Türkiye
12 Mart Perşembe:
Türkiye - Arjantin
14 Mart Cumartesi:
Japonya - Türkiye
15 Mart Pazar:
Türkiye - Avustralya
17 Mart Salı:
Türkiye - Macaristan