Potanın Perileri, FIBA sıralamasında 4 basamak geriledi
FIBA dünya sıralaması yenilenirken, A Milli Kadın Basketbol Takımı 4 basamak gerileyerek 11. sıraya düştü.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamakta yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı 2022 FIBA Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.
Sıralamada 4 basamak gerileyen ay-yıldızlılar, 445,4 puanla 11. sıraya yerleşti.
Turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaşan ABD listenin zirvesindeki yerini korurken, final oynayan Çin ise 5 basamak birden yükselerek ikinci oldu.
FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:
1. ABD - 848,8 puan
2. Çin - 676,5
3. Avustralya - 668,3
4. İspanya - 661
5. Kanada - 648,9
6. Fransa - 632,8
7. Belçika - 628,8
8. Sırbistan - 579,2
9. Japonya - 578,9
10. Porto Riko - 476,6
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