Potanın Perileri'nde hedef madalya!

18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve kaptan Olcay Çakır Turgut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Türkoğlu, yaptığı açıklamada, millilerin elemelerde grubunu ilk sırada bitirerek Avrupa Şampiyonası bileti aldığını hatırlatarak, "Bu süreçte gösterdikleri başarılardan dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kaliteye sahip olan bir milli takımımız var. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın özveriyle, istekle ve heyecanla ülkemizi gururlandıracak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlıların güzel bir kamp süreci geçirdiğinin altını çizen Hidayet Türkoğlu, "İnşallah ilk maçla birlikte ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracak başarıyı elde ederler ve ülkemizde kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur. Turnuvalarda maç maç bakılması gerektiğine her zaman inanan bir insan oldum. Fransa, grubumuzun ekol olarak en güçlü takımı gözükebilir ama sonuçta istediğiniz hedefe ulaşmak için her maçın ayrı bir değeri vardır. Fransa maçıyla başlayıp, daha sonra İsviçre ve ev sahibi Yunanistan'a karşı da aynı konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Hedefimiz her zaman milli takımımızı en iyi yerlere götürmek" diye görüş belirtti.

"TURNUVAYA HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genel menajeri Nilay Kartaltepe, Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını kaydetti.

Yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Kartaltepe, "Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Ayın 18'indeki ilk maçımız çok önemli. Adım adım gideceğiz. Gruptan çıkıp, ondan sonra da diğer hedeflerimize bakacağız" diye konuştu.

"MUTLAKA MADALYA TURLARINI OYNAMAMIZ LAZIM"

A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, istek ve motivasyon açısından çok iyi durumda olduklarını belirterek, ilk 2'ye girip gruptan çıkarak hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Turnuvaya hazır olduklarını aktaran Memnun, "Çok iyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların dikkati, özverisi ve enerjisi sürekli artarak yukarı geldi. Son rötuşları yapıyoruz. Önemli olan isteğimizi, motivasyonumuzu ve umudumuzu canlı tutmaktı. Kamp süreçleri yıpratıcı olabiliyor. Sonlara doğru yorgunluk başlıyor ancak bu sefer çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle istek ve motivasyon çok önemli. Bu yönden çok iyi bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Teknik açıdan 1-2 detayı oturtmaları gerektiğini vurgulayan Ekrem Memnun, "Yeterli zamanımız var. Bu kadroyu 2-3 yıl önce oluşturmaya başlamıştık. Geçen sene de minik kamplar yapmıştık. Burada onların sonuçlarını almaya başladık. Mottomuz, birbirimiz için oynamak. Büyük adımlar kat ettik. İstekli ve heyecanlıyız. Bu, beni çok umutlandırıyor. Kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir milli takım mirasımız var. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğümüz var. Son birkaç dönemde ondan biraz geride kaldık. Tekrar o günlerimize gelmek istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tek ihtiyacımız iyi sonuçlar almak. Bunun milli takımın layık olduğu yere gelmesinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Hedefimiz A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük turnuva kaçırmaması. Büyük turnuvalarda yer almak istiyoruz. Tabii ki şampiyonluk ve madalya almak da istiyoruz. Burada mutlaka madalya turlarını oynamanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Grupla ilgili de görüşlerini paylaşan başantrenör Memnun, "Fransa, son olimpiyat finalisti. Çok güçlü bir kadın basketbol ekolü. Ancak birilerini yenmeniz lazım. Ev sahibi olarak Yunanistan'ın grubundayız. Grupta İsviçre de var. Tek amacımız ne olursa olsun gruptan çıkarak çeyrek final maçını oynamak. İnşallah amacımıza ulaşırız. Madalya turlarında yer almak istiyoruz. Daha sonra maç maç bakacağız. İnşallah istediğimizi alıp Türk kadın basketbolunu layık olduğu eski yerine götürmek istiyoruz" diye konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut ise, "Bazı aksaklıklar yaşandı ama önemli olan takım olarak güzel bir kamp süreci geçirmekti. İdmanlarımızı yaptık ve maçlarımızı oynadık. Turnuva için Atina'ya gidip yolumuza devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.