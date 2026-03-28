Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig devinin başına geçmesi bekleniyor... Xabi Alonso'nun hedefi Arda Güler!

28.03.2026 19:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Son olarak İspanya LaLiga devi Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun Liverpool ile anlaştığı ve İspanyol çalıştırıcının, yeni takımına Arda Güler'i de götüreceği iddia edildi.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Liverpool'da Arne Slot'un geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında, Arne Slot'un takımdan gönderileceği ve yerine Xabi Alonso'nun geçeceği yazıldı.

ALONSO LIVERPOOL'UN BAŞINA GEÇİYOR

El Nacional'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

Alonso ile İngiliz devi arasında yapılacak anlaşma, bununla sınırlı kalmayacak.

44 yaşındaki teknik direktörün iki transferle birlikte gelmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Takımın yıldız ismi Mohamed Salah ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool, Real Madrid'den Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i listesine aldı.

ALONSO'NUN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDENDİ

Milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid döneminde en güvendiği isimlerden biriydi.

İngiliz kulübü, genç yıldızı ikna etmeye çalışıyor ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunuyor.

PUBILL'İ DE İSTİYOR

Öte yandan Xabi Alonso, Atletico Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill'i de beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor.

İlgili Konular: #arda güler #liverpool #Xabi Alonso

İlgili Haberler

Ümit Güler'den Arda Güler açıklaması: 'Real Madrid'e gitme amacı...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in babası Ümit Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: 'Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist' A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Arda Güler'in golde yaptığı asist ise İspanyol basınında gündem oldu.
Rumen basınında gündem Arda Güler! 'Muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı' A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Türkiye-Romanya maçı, Rumen basınında gündem olurken, birçok gazete Arda Güler'i ön plana çıkardı.