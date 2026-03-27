Rumen basınında gündem Arda Güler! 'Muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı'

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı sahasında Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rumen basını, Türkiye-Romanya maçını manşetlerine taşıdı.

Agerpres, Romanya'nın Dünya Kupası fırsatını bir kez daha kaçırdığını vurgulayarak, "Türkiye oyunu kontrol etti, Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi" ifadelerini kullandı.

G4 Media, "Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" sözlerine yer verdi ve "Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak" dedi.

“ARDA GÜLER FARK YARATTI”

Adevarul da Arda Güler'e vurgu yaparak milli futbolcunun kalitesinin fark yarattığını belirtti. Gazete, "Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek" manşetini attı.

Prosport ise "Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü" dedi.

ARDA GÜLER'E HAGI BENZETMESİ

Golazo, Arda Güler ve Ratiu'yu kıyaslayarak "Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu" dedi. Gazete, Arda Güler'in oyunu Gheorghe Hagi gibi yönlendirdiğini belirtti.

Gazeta Sporturilor ise "Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz. Boğaz'da mucize gerçekleşmedi. İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergileyen Romanya kıl payı kaybetti" dedi.