İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: 'Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist'

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen maçın 53. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Milliler finalde Kosova ile deplasmanda karşılaşacak ve mücadeleyi kazanması durumunda 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun galibiyeti getiren golünde Arda Güler'in yaptığı asist çok konuşuldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcunun pası özellikle İspanya'da gündem oldu. İspanyollar, Arda Güler'in olağanüstü asisti için şaşkınlığını gizleyemedi.

Marca'da yer alan haberde Türkiye-Romanya maçı ve Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı. Türk yıldız, milli takımına liderlik etti ve Romanya karşısında yaptığı müthiş asistle kilidi açtı; bu pası golle sonuçlandıran isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Tek gol, Türkiye’yi gelecek yaz Amerika’da düzenlenecek turnuvaya katılma yolunda son derece avantajlı bir konuma getirdi. Montella yönetimindeki milli takımın, bunu resmiyete dökebilmek için önünde yalnızca son bir engel kaldı.

Maç, Türkiye için adeta kilitlenmişti; milli takım, neredeyse hiç gol fırsatı vermeyen disiplinli ve sert savunmayı aşmakta zorlanıyordu. Buna rağmen, Arda Güler’in liderliğinde ev sahibi ekibin üstünlüğü tartışılmazdı. Ancak karşılaşmayı lehlerine çevirecek son vuruşlardaki bitiricilik bir türlü gelmiyordu. Galibiyet golü ise 53. dakikada geldi. Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in milimetrik ortasını gole çevirerek takımına kritik zaferi getirdi."

AS ise Arda Güler'in performansı ve Türkiye'nin galibiyetini şöyle gördü:

"Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda! Güler, Türk hayalini körüklüyor. Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist, Kadıoğlu’nun Türkiye’nin tek golünü atmasını sağladı. Romanya zor anlar yaşasa da tehlikeli fırsatlar yakaladı. Türkiye ise şimdi sahasında Kosova’yı bekliyor.

Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için atması gereken iki adımdan ilkini attı. Bunu İstanbul’da, taraftarının büyük desteğiyle başardı; aynı atmosfer, Kosova'ya karşı oynanacak final niteliğindeki maçta da etkili olacak.

Bu başarıda başrol ise alkışlar eşliğinde oyundan çıkan Arda Güler’indi. Arda, sahada takımı yönlendiren liderliği ve skora doğrudan katkısıyla kilit rol oynadı. Kadıoğlu’na yaptığı harika asist, Romanya savunmasının direncini kırdı; Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırırken Montella’ya da derin bir nefes aldırdı."

Mundo Deportivo'da yer alan haberde de Arda Güler'e ayrı bir parantez açılarak, "Türkiye, tıklım tıklım dolu bir statta mücadeleci Romanya’yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda son bir adıma kaldı. Bu kritik galibiyet, Arda Güler’in dahiyane dokunuşu sayesinde geldi" denildi.