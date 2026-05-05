Premier Lig ekibinden Gabriel Sara'ya olumlu rapor: Galatasaray'dan rekor beklenti!

5.05.2026 10:06:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın İngiliz takımlarının radarında olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da birçok isim Avrupa kulüplerinin takibinde. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara bu futbolcular arasında yer alıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Wilfried Singo'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından 25 yaşındaki stoperi takibini sürdüren Aston Villa, Sara'yı da listesine ekledi.

SARA'YA OLUMLU RAPOR

Haberde, Aston Villa scoutlarının Singo'nun oynadığı maçları izlerken Sara'yı da takip ettiği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Premier Lig'den Aston Villa'ya ek olarak Newcastle United ve Everton'ın da Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray'ın Gabriel Sara'ya olan ilginin ardından bonservisini 40 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 42 maça çıkarken 6 gol ve 5 asist kaydetti. Sara, Galatasaray'a 2024'te Norwich City'den transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu ülkesinde altyapısında yetiştiği Sao Paulo'da forma giymişti.

Norwich City'den Galatasaray'a 18 milyon Euro karşılığında gelen Sara, o dönem için sarı-kırmızılı takımın en pahalı transferi olarak rekor kırmıştı.

