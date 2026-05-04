4.05.2026 23:40:00
Galatasaray'da başkanlık seçimi... Dursun Özbek'in listesi ortaya çıktı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in olağan seçimli genel kurul için hazırladığı yönetim kurulu listesinin belirlendiği kaydedildi.

Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na verdi.

Dursun Özbek'in yönetim listesi şu şekilde:

Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül

TEK ADAYLI SEÇİM

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek adaylık sürecinin tamamlandığını duyurdu. Derkan, tek aday olması nedeniyle oy pusulasının kırmızı renkte olacağını ifade etti.

GALATASARAY'DA SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın olağan seçim toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.

