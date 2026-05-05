Adı Galatasaray ile anılmıştı: İtalyan basınından flaş Bernardo Silva iddiası!

5.05.2026 09:32:00
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve adı daha önce Galatasaray ile anılan Bernardo Silva'nın yeni takımın belli olduğu öne sürüldü.

Monaco'dan Manchester City'ye 2017 yılında transfer olan Bernardo Silva, İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Silva'nın takımdan ayrılacağı daha önce duyurulmuştu. Manchester City'deki son maçlarına çıkan deneyimli futbolcu Avrupa'dan birçok kulübün radarında.

Transferin gözde isimlerinden biri olan Silva, Barcelona, Juventus ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

BERNARDO SILVA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Silva'nın Barcelona'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı. Silva'nın sezon sonu için prensip anlaşmasına vardığı, Manchester City'de kazandığı yıllık ücretin neredeyse yarısına evet dediği ve bunun, kariyerini Barcelona'da sürdürmek istemesinden kaynaklandığına dikkat çekildi. 

Transferin tamamlanması için birkaç ayrıntının kaldığı ancak yine de son kararın Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'te olduğu aktarıldı.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

İspanyol basınındaki haberlerde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve teklif yaptığı öne sürülmüştü.

BERNARDO SILVA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Benfica'nın altyapısında başlayan Bernardo Silva 2014'te A takıma yükseldi. Benfica'da A takıma yükseldiği yıl Monaco'ya kiralanan ve sonrasında bonservisiyle transfer olan Silva, 2017'de 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle Manchester City'ye imza atmıştı. Kariyeri boyunca 643 maça çıkan Bernardo Silva, 111 gol ve 103 asist kaydetti.

Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Takımın en çok kazanan 2. ismi olacak: Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya dev teklif Galatasaray'ın sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'ya 2 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...' Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.