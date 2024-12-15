Premier Lig ekibinden Vitor Pereira sürprizi!
İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton, teknik direktör Gary O'Neil'la yollarını ayırdığını açıkladı. Wolverhampton'da ilk adayın Vitor Pereira olduğu iddia edildi.
Wolverhampton'da Gary O'Neil dönemi sona erdi.
Ayrılıkla ilgili Wolverhampton Başkanı Jeff Shi, "Kulüpteki görevi boyunca gösterdiği çaba, özveri ve sıkı çalışma için Gary'ye çok minnettarız ve kendisine ve ekibine gelecekte bol şans diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton 16 maç sonunda dokuz puan topladı. Wolverhampton bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. Wolves Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor.
İLK ADAY VITOR PEREIRA
Wolverhampton'da Gary O'Neil'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için gündeme gelen ilk isim Vitor Pereira oldu.
Athletic'te yer alan habere göre; Wolves'un Vitor Pereira'yla anlaşmaya çalıştığı ve Al-Shabab'taki serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Vitor Pereira, daha önce Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan Portekizli teknik direktör Flamengo, Corinthians, SH SIPG, 1860 Münih, Olympiakos, Al-Ahli ve Porto'da çalıştı. Vitor Pereira, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ta görev yapıyor.
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