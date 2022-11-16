Premier Lig'de bahis skandalı: Ivan Toney kuralları ihlal etti
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'ın İngiliz futbolcusu Ivan Toney'nin bahis kurallarını ihlal ettiği açıklandı.
Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (The FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerinde bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği kaydedildi.
TONEY DÜNYA KUPASI KADROSUNA DAVET EDİLMEMİŞTİ
Brentford Kulübü, Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler sonuçlanana kadar konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.
Premier Lig'de bu sezon 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.
İngiliz futbolcunun suçlamalara yanıt vermek için 24 Kasım Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.
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