Premier Lig'de Newcastle United durdurulamıyor!

Newcastle United, Premier Lig'de Brentford'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Eddie Howe'un ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 19:41
Premier Lig'de Newcastle United durdurulamıyor!
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United, Brentford deplasmanına konuk oldu. Newcastle United, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada kendi kalesine David Raya Martin ve 61. dakikada Alexander Isak attı. Brentford'un tek golü 45. dakikada penaltıdan Ivan Toney'den geldi. Toney, 29. dakikada bir penaltıdan da yararlanamadı.

Newcastle United, bu sonuçla ligde arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Newcastle United, 53 puana yükseldi. Brentford, 43 puanda kaldı.

Newcastle United, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Brentford, Wolves ile deplasmanda karşılaşacak.


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