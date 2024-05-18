Premier Lig'de sezonun futbolcusu Phil Foden!
Manchester City forması giyen Phil Foden, İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.
Manchester City'nin önemli isimlerinden Phil Foden, Ada'da sezonun oyuncusu oldu.
23 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.
Foden, bu sezon Premier Lig'de 17 gol attı ve 8 asist yaptı.
İngiliz yıldız, sezon genelinde ise 51 maçta 25 gol, 11 asistlik bir performans ortaya koydu.
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