Premier Lig'de sezonun futbolcusu Phil Foden!

Manchester City forması giyen Phil Foden, İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 14:08
Premier Lig'de sezonun futbolcusu Phil Foden!
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Manchester City'nin önemli isimlerinden Phil Foden, Ada'da sezonun oyuncusu oldu.

23 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

Foden, bu sezon Premier Lig'de 17 gol attı ve 8 asist yaptı.

İngiliz yıldız, sezon genelinde ise 51 maçta 25 gol, 11 asistlik bir performans ortaya koydu.


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