Foden coştu, Manchester City kazandı!
Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Manchester City'de Phil Foden 3 gol attı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Etihad'taki mücadeleyi Manchester City 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 11'de Rodri ile 45, 62 ve 69'da Phil Foden attı. Aston Villa'nın tekgolü 20'de Jhon Duran'dan geldi.
Aston Villa'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 67 puana yükseldi. Aston Villa, 59 puanda kaldı.
Manchester City, ligde bir sonraki maçında Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Aston Villa, sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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