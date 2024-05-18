Premier Lig'de sürpriz ayrılık! Roberto De Zerbi...

Brighton, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 19:30
Premier Lig'de sürpriz ayrılık! Roberto De Zerbi...
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Adı birçok takımla anılan Roberto De Zerbi için flaş bir karar alındı.

Brighton, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

44 yaşındaki teknik adam 2022'den beri İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyordu.

YENİ ADRESİ BAYERN MÜNİH OLABİLİR

Bununla birlikte Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih'in Thomas Tuchel'in yerine İtalyan teknik adamı düşündüğü ifade edildi.

De Zerbi, Brighton'un başında bu sezon 49 maça çıktı. 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.


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