Premier Lig'den düşen ikinci takım Burnley!
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Burnley'i 2-1 yendi. Bu sonuçla birlikte Burnley, Premier Lig'den düşen ikinci takım oldu.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Tottenham ile Burnley karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32.dakikada Pedro Porro ve 82. dakikada Micky van de Ven kaydetti. Burnley'nin tek golünü ise 25. dakikada Jacob Bruun Larsen attı.
Bu sonuçla birlikte Burnley 24 puanda kaldı ve ligten düşen ikinci ekip oldu. Premier Lig'e veda eden ilk ekip Sheffield United olmuştu.
4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Tottenham ise bu maçın ardından puanını 63'e yükseltti.
Ligde bir sonraki maçta Tottenham, Manchester City'yi konuk edecek. Burnley ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
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