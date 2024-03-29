Premier Lig'den top toplayıcılar için yeni karar!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:51

Premier Lig yönetimi, ev sahibi takımlara avantaj sağladığı gerekçesiyle top toplayıcı çocukların topu oyunculara geri vermesini yasakladı.

TOP TOPLAYICI ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KURAL

Telegraph'da yer alan haberde top toplayıcı çocuklar bundan böyle topu direkt oyunculara vermek yerine meşin yuvarlağı saha kenarlarındaki en yakın konilere yerleştirecek.

Top toplayıcı çocukların topu boş bir koniye bırakıp kendileri için belirlenen noktalarda bekleyeceği, koninin yanında konumlanmayacağı aktarıldı.

Buna göre her iki taraftar 7'şer adet olmak üzere toplam 14 top saha kenarında bulunacak.