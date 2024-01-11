Fenerbahçe'nin gizli kahramanları: Top toplayıcılar!
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Twente maçında top toplayıcının atikliği sonucu gelen gol, dünkü Konyaspor maçında da tekrarlandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 3. gol öncesi top toplayıcı çocuğun refleksi, Sarı-Lacivertlilerin golünde büyük rol oynadı.
Fenerbahçe 40. dakikada rakip yarı alanın ortasından taç atışı kazandı. Saha kenarındaki top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye aktardı.
İrfan Can Kahveci topu aldığı gibi defans arkasına sarkan Szymanski'ye kullandı. Polonyalı yıldız hızla ceza sahası içine girdi ve sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Şut tercihinde bulunmayan Szymanski topu altıpas önündeki Dzeko'ya çıkardı. Tecrübeli golcüye ise gol için sadece dokunmak kaldı.
İRFAN CAN KAHVECİ GOL SEVİNCİNİ TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA YAŞADI
NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin bulduğu bu 3. gol sonrası İrfan Can Kahveci gol sevincini top toplayıcı çocukla kutladı.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında oynadığı Twente maçında da benzer bir senaryo yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin attığı 4. golde top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı oyuna erken sokarak Tadic'e ulaştırmış ve pozisyonun devamı golle sonuçlanmıştı.
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