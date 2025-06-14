Belçika basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın yaptığı 8 milyon Euro’luk teklif, Union Saint-Gilloise yönetimi tarafından yetersiz bulundu ve geri çevrildi. Peki, Promise David kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Promise David kaç yaşında, nereli? Promise David hangi takımlarda oynadı?





PROMISE DAVID KİMDİR?

Promise Oluwatobi Emmanuel David Akinpelu, 3 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi.

PROMISE DAVID'İN KARİYERİ

David, 2016 yılında yerel kulübü Vaughan Azzurri'ye geçmeden önce Toronto FC Academy'nin gençlik akademisinde futbol oynamaya başladı. 2019 yılında Hırvat kulübü Trnje tarafından keşfedildi ve gençlik akademisine katıldı. 18 Eylül 2021'de Amerikan kulübü FC Tulsa ile bir akademi sözleşmesi imzaladı. Ocak 2022'de David, Malta kulübü Valletta'ya kısa süreli bir sözleşmeyle katıldı. 20 Haziran 2022'de yine Malta'da bulunan Sirens'e transfer oldu. Temmuz 2024'te David, Belçika Pro Ligi'nden Union Saint-Gilloise ile üç yıllık bir sözleşme ve bir yıl daha opsiyonla sözleşme imzaladı. 2024-25 sezonunu, şampiyonlar play-off'larının son maç gününde Gent'e karşı 3-1 kazandıkları maçta iki gol de dahil olmak üzere 19 golle tamamladı ve kulübüne 90 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı.