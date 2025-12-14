Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG, deplasmanda zorlansa da kazandı!

14.12.2025 09:32:00
Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint Germain, Metz'i deplasmanda 3-2 yendi.

Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint Germain, Metz'e konuk oldu.

Stade Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 3-2 kazandı.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 31'de Goncalo Ramos, 39'da Quentin Ndjantou ve 63. dakikada Desire Doue kaydetti. Metz'in gollerini ise 42'de Jessy Deminguet ve 80. dakikada Georgiy Tsitaishvili kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 36'ya çıkardı. Metz ise 11 puanda kaldı.

PSG, gelecek hafta sahasında Paris FC'yi konuk edecek. Metz ise Lorient deplasmanına gidecek.

