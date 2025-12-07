Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG, Rennes'in serisine 5 golle son verdi!

PSG, Rennes'in serisine 5 golle son verdi!

7.12.2025 09:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PSG, Rennes'in serisine 5 golle son verdi!

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG, konuk ettiği Rennes'i 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Rennes'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG, Rennes'i konuk etti. 

Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı. 

28 ve 67. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 39. dakikada Senny Mayulu, 88. dakikada Ibrahim Mbaye ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. 

Öte yandan Rennes'te Jeremy Jacquet, 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 33'e yükseltti ve lider Lens ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Lens ise 24 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı. 

Ligue 1'in 16. haftasında PSG, Metz'e konuk olacak. Rennes ise Brest'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #psg #Fransa Ligue 1 #rennes

İlgili Haberler

Vitinha hat-trick yaptı: PSG 8 gollü maçta kazandı!
Vitinha hat-trick yaptı: PSG 8 gollü maçta kazandı! Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 5-3 mağlup etti.
Bayern Münih, PSG deplasmanında evine mutlu dönüyor!
Bayern Münih, PSG deplasmanında evine mutlu dönüyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Alman ekibinde iki gol atan Luis Diaz, kırmızı kart görmesinin ardından oyun dışı kaldı.
PSG, Lyon'u 90+5'te yıktı!
PSG, Lyon'u 90+5'te yıktı! Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.