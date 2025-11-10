PSG, Lyon'u 90+5'te yıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 09:59:00
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, deplasmanda Lyon'a konuk oldu.

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 3-2 kazandı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zaire-Emery, 33. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+5. dakikada Joao Neves kaydetti.

Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 30. dakikada Afonso Moreira ve 50. dakikada Maitland-Niles kaydetti. Ayrıca Lyon'da Tagliafico, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lyon ise 20 puanla 7. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta PSG, Le Havre'ı konuk edecek. Lyon, Auxerre'ye konuk olacak.

