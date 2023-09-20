PSG ikinci yarıda Dortmund'u devirdi
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında PSG, sahasında Dortmund'u 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Fransız devi PSG, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.
Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda mutlu sona ulaşan taraf PSG oldu. 49. dakikada Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken 58'de sahneye çıkan Hakimi maçın sonucunu belirledi.
Turnuvaya 3 puanla başlayan PSG, bir sonraki maçını Newcastle'la deplasmanda oynarken Dortmund ise Milan'ı ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- Altında son durum: Gram sınırlı yükselişte!
- Erdoğan'la ABD'li sunucu arasında gergin anlar
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday