PSG kupada gol yağdırdı
Fransa Kupası son 32 turunda PSG, amatör küme ekibi Pays de Cassel'i 7-0 mağlup etti.
Fransa Kupası son 32 turunda PSG, amatör küme takımı Pays de Cassel'e konuk oldu.
Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı PSG 7-0'lık farklı skorla kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.
Karşılaşmada beklenenin aksine yıldız oyuncularını sahaya sürerek oynayan PSG, karşılığını farklı skorla aldı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29, 34, 40, 56 ve 79. dakikalarda Mbappe ile 33'te Neymar ve 64. dakikada Carlos Soler kaydetti.
Kylian MBappe, bu maçta attığı 5 golle PSG tarihinde 1 maçta 5 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
PSG'nin son 16'daki rakibi ise Marsilya oldu.
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