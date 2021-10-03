PSG, Ligue 1'deki ilk puan kaybını yaşadı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.
Ligue 1'in zirvesindeki PSG, puan tablosunun orta sıralarındaki Rennes'e konuk oldu.
Laborde'un 45. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde giden Rennes, 46. dakikada Tait'in attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Lige 8'de 8 yaparak başlayan PSG, bu sonuçla ilk puan kaybını yaşadı.
PSG 24 puanda kalırken, Rennes puanını 12'ye çıkardı.
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