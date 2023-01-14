PSG, Messi'nin sözleşmesini uzatıyor
PSG'nin, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Arjantin basınında yer alan habere göre, PSG, tecrübeli yıldızı ile sözleşme uzatılması konusunda prensip anlaşmasına vardı. Messi'nin, 2023'te bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatacağı aktarıldı.
PSG ile bu sezon 20 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
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