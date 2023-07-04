PSG'de, Galtier gidiyor Enrique geliyor
Fransız basınına göre Paris Saint-Germain teknik direktör olarak Luis Enrique'yi getirmeye hazırlanıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Paris Saint-Germain teknik direktör değişimine hazırlanıyor.
Christophe Galtier ile yollarını ayırmaya hazzırlanan PSG, Luis Enrique'yi açıklamak için gün sayıyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Le Parisien'in haberine göre Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in ayırlığını açıklamak için Luis Enrique'yi takımın başına getirmeyi bekliyor. Son zamanlarda hapis olaylarından dolayı Galtier ile ipleri iyice koparan PSG, Luis Enrique'yi açıklamak için gün sayıyor.
Haberin devamında ise Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü perşembe günü açıklaması bekleniyor. Çarşamba günü Paris'e gidecek olan Luis Enrique son detaylardan sonra 2 yıllık anlaşmayı imzalayıp PSG'nin yeni hocası olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Bir an önce müdahale edin
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?