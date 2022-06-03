PSG'de yeni aday: Roberto Mancini

03 Haziran 2022 Cuma, 17:35

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pocchettino'nun geleceği belirsizliğini korurken, Fransız ekibinin listesine Roberto Mancini'yi de eklediği belirtildi.

YENİ ADAY MANCINI

İtalyan medyasında yer alan habere göre, PSG'nin şu ana kadar; Thiago Motta, Christopher Galtier, Ruben Amorim ve Sergio Conceicao'yu yakından takip ettiği belirtilirken listeye sürpriz bir şekilde giren yeni ismin Mancini olduğu aktarıldı.

57 yaşındaki deneyimli teknik adamın İtalya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürememesi ve 4 yıl daha kontratı olmasına rağmen yorulduğu ve yeniden bir kulüpte görev almak istemesi nedeniyle Uluslar Ligi maçlarının ardından görevi bırakabileceği ifade edildi.

"GÜNLÜK OLARAK ÇALIŞMAYI ÖZLÜYORUM"

Mancini'nin, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Günlük olarak çalışmayı özlüyorum" sözleri hatırlatılırken, İtalyan teknik adamın Inter ve Manchester City gibi önemli takımlarda kulüp tecrübesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray'ın da, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımda görev yapan eski hocası için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.