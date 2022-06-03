PSG'de yeni aday: Roberto Mancini
İtalyan medyası, Paris Saint-Germain'de teknik direktör adaylarına Roberto Mancini'nin de eklendiğini duyurdu.
Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pocchettino'nun geleceği belirsizliğini korurken, Fransız ekibinin listesine Roberto Mancini'yi de eklediği belirtildi.
YENİ ADAY MANCINI
İtalyan medyasında yer alan habere göre, PSG'nin şu ana kadar; Thiago Motta, Christopher Galtier, Ruben Amorim ve Sergio Conceicao'yu yakından takip ettiği belirtilirken listeye sürpriz bir şekilde giren yeni ismin Mancini olduğu aktarıldı.
57 yaşındaki deneyimli teknik adamın İtalya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürememesi ve 4 yıl daha kontratı olmasına rağmen yorulduğu ve yeniden bir kulüpte görev almak istemesi nedeniyle Uluslar Ligi maçlarının ardından görevi bırakabileceği ifade edildi.
"GÜNLÜK OLARAK ÇALIŞMAYI ÖZLÜYORUM"
Mancini'nin, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Günlük olarak çalışmayı özlüyorum" sözleri hatırlatılırken, İtalyan teknik adamın Inter ve Manchester City gibi önemli takımlarda kulüp tecrübesi olduğu kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray'ın da, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımda görev yapan eski hocası için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.
Video Haberler
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Kılıçdaroğlu kazandı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- En çok maaş veren şirketler açıklandı