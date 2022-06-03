PSG'de yeni aday: Roberto Mancini

İtalyan medyası, Paris Saint-Germain'de teknik direktör adaylarına Roberto Mancini'nin de eklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 17:35
PSG'de yeni aday: Roberto Mancini
Abone Ol google-news

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pocchettino'nun geleceği belirsizliğini korurken, Fransız ekibinin listesine Roberto Mancini'yi de eklediği belirtildi.

YENİ ADAY MANCINI

İtalyan medyasında yer alan habere göre, PSG'nin şu ana kadar; Thiago Motta, Christopher Galtier, Ruben Amorim ve Sergio Conceicao'yu yakından takip ettiği belirtilirken listeye sürpriz bir şekilde giren yeni ismin Mancini olduğu aktarıldı.

57 yaşındaki deneyimli teknik adamın İtalya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürememesi ve 4 yıl daha kontratı olmasına rağmen yorulduğu ve yeniden bir kulüpte görev almak istemesi nedeniyle Uluslar Ligi maçlarının ardından görevi bırakabileceği ifade edildi.

"GÜNLÜK OLARAK ÇALIŞMAYI ÖZLÜYORUM"

Mancini'nin, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Günlük olarak çalışmayı özlüyorum" sözleri hatırlatılırken, İtalyan teknik adamın Inter ve Manchester City gibi önemli takımlarda kulüp tecrübesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray'ın da, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımda görev yapan eski hocası için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.


roberto mancini transfer Transfer haberleri paris saint-germain psg italya italya milli takımı galatasaray

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler