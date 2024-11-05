PSV Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini 4 golle aldı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 23:23

Güncelleme: 05.11.2024 - 23:23

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSV, sahasında Girona ile karşılaştı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçı PSV 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Flamingo, 33. dakikada Tillman, 83. dakikada Bakayoko ve 88. dakikada kendi kalesine Krejci kaydetti.

PSV'de 1 gol 2 asist yapan Tilmann maçta öne çıkan isim oldu.

Hollanda devi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Girona ise 4. hafta sonunda 3. kez mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte PSV puanını 5'e çıkardı. Girona ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta PSV, 27 Kasım'da Shakhtar ile oynayacak. Girona ise aynı tarihte Sturm Graz'a konuk olacak.