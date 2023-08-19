PSV Eindhoven deplasmanda 3 attı 3 aldı!
Hollanda Eredivisie Ligi'nde PSV Eindhoven deplasmanda Vitesse'yi 3-1 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie Ligi'nin 2.haftasında PSV Eindhoven 1-0 geriye düştüğü maçta Vitesse'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 48'de İsmail Saibiri, 64'de Yorbe Vertessen ve 70'de penaltıdan Luuk De Jong kaydetti.
Vitesse'nin tek golü ise 19. dakikada Marco Van Ginkel'den geldi.
PSV 3.haftada Waalwijk ile karşılaşırken Vitesse deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacak.
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