PSV Eindhoven sezona üç puanla giriş yaptı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 19:58

Güncelleme: 12.08.2023 - 19:58

Hollanda Eredivisie 1.hafta mücadelesinde PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Utrecht'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3'te yeni transfer Noa Lang ve 77'de Yorbe Vertessen kaydetti.

Utrecht'de Can Bozdoğan 90 dakika boyunca süre aldı.

PSV gelecek hafta Vitesse ile deplasmanda Utrecht ise sahasında Heerenven ile karşılaşacak.