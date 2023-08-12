PSV Eindhoven sezona üç puanla giriş yaptı!
Hollanda Eredivisie'de PSV Eindhoven kendi sahasında Utrecht'i 2-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie 1.hafta mücadelesinde PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Utrecht'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3'te yeni transfer Noa Lang ve 77'de Yorbe Vertessen kaydetti.
Utrecht'de Can Bozdoğan 90 dakika boyunca süre aldı.
PSV gelecek hafta Vitesse ile deplasmanda Utrecht ise sahasında Heerenven ile karşılaşacak.
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