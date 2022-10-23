PSV Eindhoven'a deplasmanda büyük şok!

23 Ekim 2022 Pazar, 17:42

Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, Groningen deplasmanına konuk oldu. Ligin 11. haftasında oynanan mücadelede PSV 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmada Groningen'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ricardo Pepi, 43. dakikada Radinio Balker, 45. dakikada Cyril Ngonge ve 90. dakikada Joey Pelupessy kaydetti. PSV'nin golleri ise 45. dakikada Ibrahim Sangare ve 76. dakikada Guus Til'den geldi.

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 24 puanda kaldı. Groningen 11 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven, sahasında Nijmegen'i ağırlayacak. Groningen, Emmen deplasmanına gidecek.