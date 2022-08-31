PSV Volendam'ı 7 bitirdi!
Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV Eindhoven, Volendam'ı 7-1 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi PSV Eindhoven ile Wim Jonk'un yönetimindeki Volendam karşı karşıya geldi.
Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV 7-1 kazanırken goller; 1 ve 67. dakikalarda Xavi Simons, 25, 39 ve 51. dakikalarda Cody Gakpo, 47. dakikada Brian Plat kendi kalesine ve 79. dakikada Johan Bakayoko kaydetti. Konuk ekip Volendam'ın tek golü ise 40. dakikada Henk Veerman'dan geldi.
Bu sonuçla beraber PSV Eindhoven 4 maçta sonunda yoluna kayıpsız devam ederek 12 puana ulaşırken, Volendam 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında PSV, Twente deplasmanına çıkarken, Volendam da yine deplasmanda Sparta Rotterdam ile karşılaşacak.
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