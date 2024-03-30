PSV'nin namağlup serisi sona erdi
Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında lider PSV Eindhoven deplasmanda NEC Nijmegen'e 3-1 yenildi bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Hollanda Eredivisie'nin 27. haftasında Peter Bosz'un ekibi lider PSV Eindhoven, deplasmanda Rogier Meijer'in yönetimindeki NEC Nijmegen'e konuk oldu.
Gofferstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi NEC Nijmegen 3-1 kazanırken golleri; 43. dakikada penaltıdan Lasse Schöne, 49. dakikada Kodai Sano, 64. dakikada Sylla Sow kaydetti
PSV'nin tek golünü 20. dakikada Johan Bakayoko kaydederken, Luuk de Jong 81. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk kez kaybeden PSB 72 puanda kalırken, NEC Nijmegen 42 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSV Eindhoven deplasmanda Excelsior'a konuk olurken, NEC Nijmegen deplasmanda Fortuna Sittard ile karşılaşacak.
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