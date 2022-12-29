PTT, Kuzeyboru'ya geçit vermedi!
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında PTT, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında PTT, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ett.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Melisa Memiş, Gizem Mısra Aşçı, Elif Boran)
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Rahimova, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar, Klimets, İrem Erdoğan)
Setler: 25-15, 25-13, 21-25, 25-23
Süre: 96 dakika (19, 21, 27, 29)
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