PTT'de Bedestenlioğlu dönemi bitti
PTT Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'yla yollar ayrıldı.
PTT Kadın Voleybol Takımı, 2019'dan bu yana görevde bulunan başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Bedestenlioğlu'na, 2019'dan bu yana verdiği katkılar için teşekkür edilerek, "Mehmet Bedestenlioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.
PTT, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 takımlı oynanan sezonun ilk yarısını 4 galibiyetle 11. sırada tamamlamıştı. Başkent ekibi ilk yarının kapanış maçında ise Kuzeyboru'yu 3-1 yenmişti.
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