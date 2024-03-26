Puan silme cezası almıştı: Nottingham Forest'tan itiraz!

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal ettiği iddiasıyla aldığı puan silme cezasına itiraz etti.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 00:00
Puan silme cezası almıştı: Nottingham Forest'tan itiraz!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına itiraz etti.

Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal etmekle suçlanarak ceza alan Nottingham Forest, yaptığı açıklamada, "Kulüp, dört puan silme yaptırımına karşı bugün itirazda bulunduğunu doğruluyor" denildi.

Bu cezayla bitime 9 hafta kala küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlı kulüp, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

105 MİLYON STERLİNLİK ZARARA İZİN

Nottingham Forest'ın cezası kaldırılır ya da azaltılır ise düşme hattında çıkacak ve yerine 22 puanlı Luton Town, düşme hattına girecek.

PSR'a göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

EVERTON DA CEZA ALMIŞTI

Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

Premier Lig'de bu sezon Everton da mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan ceza almış, temyiz başvurusunun ardından ceza 6 puana inmişti.


nottingham forest haberleri Puan silme haberleri ceza haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

TFF ve MHK'den açıklama bekleniyor: Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen arasında olay konuşma!

TFF ve MHK'den açıklama bekleniyor: Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen arasında olay konuşma!
Galatasaray - İzmit Belediyespor serisinde durum eşitlendi!

Galatasaray - İzmit Belediyespor serisinde durum eşitlendi!
Alman ekipten Derrick Köhn yorumu: 'Galatasaray'da kalması zor'

Alman ekipten Derrick Köhn yorumu: 'Galatasaray'da kalması zor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merve Taşkın yaşadığı korkunç şiddeti paylaştı: 'Karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu'

Merve Taşkın yaşadığı korkunç şiddeti paylaştı: 'Karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu'
Counter Strike Turnuvasında Türk E-spor takımı rüzgarları esiyor

Counter Strike Turnuvasında Türk E-spor takımı rüzgarları esiyor
İtalyan basını yazdı: Galatasaraylı Victor Nelsson'a dev talip!

İtalyan basını yazdı: Galatasaraylı Victor Nelsson'a dev talip!
Gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! Melek Mosso dayanamadı

Gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! Melek Mosso dayanamadı
Nöroferritinopati: Vücutlarına hapsolan kız kardeşler için tedavi umudu

Nöroferritinopati: Vücutlarına hapsolan kız kardeşler için tedavi umudu
José Saramago’nun “Körlük” romanı, 2023’te en çok okunan kitap oldu!

José Saramago’nun “Körlük” romanı, 2023’te en çok okunan kitap oldu!
‘Bilim bir tutku işidir’

‘Bilim bir tutku işidir’
Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti

Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti