TFF ve MHK'den açıklama bekleniyor: Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen arasında olay konuşma!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 23:30

Güncelleme: 25.03.2024 - 23:30

Türk futbolunda her gün yeni bir tartışma konusu gündemi meşgul ederken; bu kez Galatasaray - Antalyaspor maçını yöneten hakem Abdulkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.

Sosyal medya platformu X'te "lakeoftears1907" isimli bir hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştığını duyurdu. Bu videoda Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonuna VAR uyarısı pozisyonu izleyerek penaltı çalmasını sordu.

Hugh Dallas

TFF VE MHK'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Videonun ortaya çıkmasının ardından bir kesim videonun montaj olabileceğini vurgularken, bir kesim ise videonun kesinlikle doğru olduğunu savundu. Kısa sürede ciddi şekilde izlenen ve tartışma yaratan video ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

FIRAT AYDINUS: "KİM SIZDIRDI, AÇIKLAYIN"

Bu arada eski hakem Fırat Aydınus sosyal medyaya düşen video ile ilgili paylaşım yaptı. Fırat Aydınus paylaşımında "Kaydı kim yapıp, sızdırdıysa bir an önce bulup açıklamalısınız. Yoksa eğitimcilerden, MHK'den, yönetimden, Süper Lig hakem ve VAR kadrosundan katılanlar ile link atarak hakemlerin seminere katılımını sağlayan Hakem İşleri ve Müdürü Tayfur Özkan'ı zan altında bırakmış olursunuz! Diğer bir husus; eğitimci ve hakemlerin arasında geçen konuşma, içerik ve teknik olarak tam bir fiyasko!" ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN: "VAR BENİ ÇAĞIRDI!"

Maçta pozisyonu önce devam ettiren, VAR uyarısı sonrası görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı veren Abdulkadir Bitigen videoda "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Bitigen

ABDULKADİR BİTİGEN: "PENALTI DEĞİL!"

Hugh Dallas'ın "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Galatasaray-Antalyaspor maçı orta hakemi Abdulkadir Bitigen "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi.

HUGH DALLAS: "NEDEN HAKEMİ ÇAĞIRDIN?"

Öte yandan Hugh Dallas, Galatasaray-Antalyaspor mçaının VAR hakemi Özgür Yankaya ile de penaltı hakkında görüşme yaptı. Hugh Dallas, Özgür Yankaya'ya önce "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?" sorusunu yöneltti. Ardından ise "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR YANKAYA: "KENDİMİ SORGULUYORUM"

Sosyal medyaya düşen videoda Özgür Yankaya'nın, "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada. Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler" dediği görüldü.

ALİ KOÇ, BİTİGEN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa bir süre önce düzenlediği basın toplantısında Abdulkadir Bitigen'in Galatasaray - Antalyaspor maçındaki pozisyon için yanlış penaltı verdiğini söylediğini belirtti.

Ali Koç o toplantıda, "Galatasaray - Antalyaspor maçı penaltı itirazı... Bir konudan 20 kişi haberdarsa, o konu gizli kalamaz. İddia şu, Abdulkadir Bitigen Galatasaray maçında verdiği penaltıyı, haftalık eğitimde yanlış karar olarak değerlendiriyor. İddia bu. Araştırdık, 1 Mart Cuma günü saat 15:00'te hakemleri Hugh Dallas ve TFF Başkanı'nın katıldığı toplantı yapılıyor.. Hugh Dallas, Abülkadir Bitigen'e veridiği penaltıyla ilgili görüşünü soruyor. Hakemler hayrete düşüyor. Penaltı kararını yanlış verdiğini herkesin önünde itiraf ediyor. VAR çağırıyor ve izliyor, penaltı çalıyor. Sonra da penaltının yanlış olduğunu itiraf ediyor. Peki şampiyonluk yarışına bu kararın etkisi ne olacak? Malum kulüp, her sene böyle 3-4 maç kazanıyor. Ofsaytımsı gibi bunlar unutuluyor. Siz de puan kaybedersiniz 'Ya siz de puan kaybetmeseydiniz' derler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye toplantıyı sorduğunu belirtirken, "TFF Başkanı'na Abdulkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Bilerek kendisinin katıldığını söylemedim. Halbuki kendisi de katılmış. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Bu kayıtlar TFF'nin elinde var ve açıklanmasını istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videodaki konuşma şu şekilde:

Pawel Gil: "Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlıyoruz. Tete'ye verilen penaltıda 4 tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından net bir faul yapıldığını sunmuyor. Burada VAR çağırıyor ancak sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki; sadece temas, başlı başına bir faul değildir. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor."

Hugh Dallas: "Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonları yanlış olduğu için hata yapıyor. Sen bir elit hakeme yakışır şekilde çok iyi pozisyon alıyorsun Abdulkadir. Tam olarak VAR'a gittiğinde 'Burada nasıl böyle bir hata yapmışım?' dediğini ve kararını değiştirdiğini söyler misin?"

Abdulkadir Bitigen: "Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim."

Hugh Dallas: "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?"

Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum."

Hugh Dallas: "Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Öyle sorayım o zaman."

Abdulkadir Bitigen: "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum."

Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?"

Özgür Yankaya: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada."

Hugh Dallas: "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor."

Özgür Yankaya: "Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum."

Özgür Yankaya: "Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler."

Abdulkadir Bitigen: "Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var. Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?"

Hugh Dallas: "Basit penaltı vermiyoruz, bu kadar basit. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!"