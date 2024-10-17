Punter yıldızlaştı; Barça, Monaco'yu farklı aştı
Barcelona, sahasında ağırladığı Monaco'yu 15 sayı farkla mağlup etti.
THY EuroLeague'in 3. haftasında Barcelona ile AS Monaco karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 86-71'lik skorla kazandı.
Barcelona'da Kevin Punter 21 sayı ile maçın yıldıız oldu. Jabari Parker 16 sayı, Laprovittola 13 sayı, Jan Veseley ise 10 sayı 6 ribaund ile galibiyete katkı sağladı.
Monaco'da Elie Okobo 13, Alpha Diallo 12, Mike James ise 11 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymedi.
Bu sonucun ardından Barcelona 3 maçta 2 galibiyete yükselirken, Monaco ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Etiketler: #barcelona #AS Monaco #thy euroleague
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında!
- Fenerbahçe, Skylar Mays transferini bitiriyor!
- Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya eleştiri
- Thomas Reis'ten Jose Mourinho sözleri
- Galatasaray'da 4 futbolcu imzayı atıyor!
- Alphonso Davies için dev plan!
- Bursaspor, Anorthosis'i eli boş gönderdi
- Mertens 'dalya' demeye hazırlanıyor
- Punter yıldızlaştı; Barça, Monaco'yu farklı aştı
- Benfica için 3 yıl men tehlikesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kamu bankasına ödetmişler!