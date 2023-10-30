Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber: Oyuna devam edemedi!

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal sakatlanarak oyunu yarım bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:59
Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber: Oyuna devam edemedi!
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, sakatlık yaşadı.

SAKATLANARAK OYUNU TERK ETTİ

Ghezzal, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Cezayirli oyuncunun yerine 20. dakikada Yakup Arda Kılıç oyuna girdi.


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