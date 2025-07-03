Radamel Falcao, Millonarios'tan ayrıldı!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı ünlü golcü Radamel Falcao, Millonarios FC ile yollarını ayırdı.

Kolombiya kulübünden, Falcao'nun ayrılışıyla ilgili yapılan açıklamada "Millonarios, Falcao'ya kendi renklerinde oynadığı için teşekkür ediyor ve onun Kolombiya futbolunun en büyük efsanesi olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın ardından Rayo Vallecano'da üç sezon geçiren 39 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Millonarios'a transfer olmuştu.

13 MAÇTA 6 GOL

Kariyerinde River Plate, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelse gibi takımlar da bulunan yıldız futbolcu, geçen sezon 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.