Sezon başından bu yana tartışmalı performanslar sergileyen Rafa Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşamadığı ve takımda mutsuz olduğu iddia edildi. Peki, Rafa Silva futbolu mu bırakıyor? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

RAFA SILVA FUTBOLU MU BIRAKIYOR?

Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından takım içi değişikliklere giden Sergen Yalçın'ın Rafa Silva tercihleri özellikle sosyal medyada çok tartışıldı. Bir süredir uyum sorunu yaşayan tecrübeli futbolcunun İstanbul'dan ayrılarak Portekiz'e gittiği öğrenildi.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Rafa Silva'nın Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile görüşme gerçekleştirdiği ve futbolu bırakmak istediğini söylediği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’nin Rafa Silva’yla ilgilendiği öne sürüldü. Benfica’yla sözleşmesi sona erdikten sonra 2024’te Beşiktaş’a transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda 65 maçta sahaya çıkarken 23 gol ve 16 asist kaydetti.

RAFA SILVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, 17 Mayıs 1993 yılında Vila Franca de Xira'da doğdu. 2011 yılında, 18 yaşındayken Feirense ile sözleşme imzaladı.

Silva profesyonel olarak ilk maçına 29 Temmuz 2012'de çıktı ve sezonun Taça da Liga maçında Penafiel karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 90 dakikanın tamamında oynadı. Ligde sadece bir maç kaçırdı ve toplamda 3.200 dakikadan fazla sahada kalarak takımının Segunda Liga'yı 13. sırada bitirmesine yardımcı oldu. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca Feirense, Braga, Benfica ve Beşiktaş formalarını giydi. Yıldız oyuncu kariyerinde çıktığı 594 karşılaşmada 154 kez gol sevinci yaşarken 85 asist yaptı.