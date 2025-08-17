Rafa Silva sahneye çıktı: Beşiktaş, 3 puanı son dakikada aldı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş, 19. dakikada Tammy Abraham'ın penaltı golüyle öne geçti. Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken Rafa Silva 90+6'da Beşiktaş'ı öne geçirdi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 17. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

MUCI ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maç önü ısınması sırasında sakatlanan Ernest Muçi, yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Karşılaşma öncesi açıklanan 11 kişilik kadroda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden 11'e dahil edildi.

NDIDI SIFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.

BEŞİKTAŞ, PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 17. dakikasında Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Abraham'ın derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Orkun, arkasından gelen Robin Yalçın'ın ayağına basması sonucu yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

TAMMY ABRAHAM, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Mücadelenin 19. dakikasında penaltı noktasının başına gelen Tammy Abraham, sağ ayağının içiyle kendi sağına sert vurdu. Kaleci Felipe köşeyi doğru tahmin etse de gole engel olamadı.

EYÜPSPOR, BERABERLİĞİ YAKALADI

Maçta dakikalar 29'u gösterirken Eyüpspor'un Kerem Demirbay ile sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'nun sırtından sekip Abraham'a çarpan topu kale alanı içinde Thiam kafayla tamamladı ve kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ'TAN EL İTİRAZI

Beşiktaş, Thiam'dan önce topla oynayan Claro'nun elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile konuştuktan sonra golü verdi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 69. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta aynı dakikalarda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi de oyundan çıktı. Beşiktaş'ta bu isimler yerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

90' GOOLLL!!! Beşiktaş, Rafa Silva ile 2-1 öne geçiyor!

89' Kartal Kayra'nın pasında ceza sahasında duvar olan Abraham topu tekte Joao Mario'ya çıkardı. Joao Mario'nun ayak içi vuruşunu kaleci kontrol etti.

88' Orta alanda topla kateden Rafa Silva pasını sağ kanattan bindiren Taylan Bulut'un koşu yoluna attı. Taylan, topu bekletmeden orta açtı ve Abraham'ın kafa vuruşunu yakın mesafeden Felipe çıkardı.

85' Bir değişiklik daha. Svensson kenara gelirken yeni transfer Taylan Bulut oyuna giriyor.

85' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yerin Kartal Kayra oyunda.

77' Beşiktaş yine kaçırdı. Baskı sonrası kapılan topta kaleci kalesinde değildi. Joao Mario'nun şutu savunmadan sekti.

76' Orta alanda Kerem Demirbay'a faul yapan Demir Ege sarı kart gördü.

74' Mutlak GOL pozisyonu kaçtı... Orkun Kökçü'nün uzun topunu sol kanatta nefis kontrol eden Rafa Silva sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını Rashica'ya yatırdı. Rashica savunmadan sıyrılıp topu Rafa'nın önüne attı. Rafa Silva'nın şutu Robin Yalçın'dan sekti ve kornere çıktı.

71' Rafa Silva çok net kaçırdı... Ceza sahası içinde topla buluşan Abraham bekletmeden Rafa'nın önüne topu yuvarladı. Rafa tekte topa vurdu ancak farkla auta gitti.

70' Beşiktaş'ta iki oyuncu değşikliği birden. Emirhan Topçu ve Ndidi kenara gelirken Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyunda.

63' Eyüpspor'da Yalçın Kayan kenara geliyor. Melih Kabasakal oyunda.

61' Rafa Silva'nın şutunu Felipe kurtardı. Sol kanatta Joao Mario, Mert Günok'un uzun topuyla buluştu. Pasını ceza sahası çizgisindeki Rafa Silva'ya attı. Rafa Silva'nın sert şutu kalecinin üzerine gitti.

56' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ikas Eyüpspor gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Halil Akbunar oyundan çıkarken, Svit Seslar yerine giren isim oluyor.

55' Beşiktaş Eyüpspor kalesini şut yağmuruna tuttu. Emirhan ve Ndidi'nin arka arkaya şutunu Eyüpspor savunması savurdu.

50' Calegari'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

45' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Wilfred Ndidi, topla birlikte ilerleyen Yalçın Kayan'a müdahalede bulununca Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45' Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Yalçın Kayan, Milot Rashica'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

43' Kerem Demirbay'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

29' GOOOLL!!! ikas Eyüpspor, Mame Thiam'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Luccas Claro'nun kafa vuruşunda savunmadan seken topu iyi takip eden Mame Thiam, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.



19' Luccas Claro, itirazları nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

19' GOOOLL!!! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Tammy Abraham, yaptığı vuruşla kaleci Marcos Felipe'nin solundan meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.



17' Beşiktaş penaltı kazanıyor! Beşiktaş penaltı kazanıyor! Robin Yalçın'ın, Orkun Kökçü'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösteriyor.

11' Rafa Silva'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

4' Gabriel Paulista'nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joao Mario için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

3' Sağ kanatta Kerem Demirbay'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Halil Akbunar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.